طالب يتسبب في مقتل أم وطفلها في استعراض مروع بالجيزة

تسبب استعراض مروع من قبل طالب في المرحلة الثانوية، في مقتل أم وطفلها في محافظة الجيزة بمصر، وذلك نتيجة فقدانه السيطرة على عجلة القيادة، أثناء قيامه بحركات خطرة بسيارته بمحيط مدرسة علي مبارك الثانوية.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، قيام الطالب بحركات استعراضية خطرة، نتج عنها فقدانه السيطرة على السيارة واصطدامه بالرصيف الذي كانت تفترشه بائعة خضراوات رفقة طفليها، وهو ما أدى إلى وفاتها هي وطفلها في الحال، فيما تعرضت الأخرى لإصابات بالغة الخطورة، نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج بحسب ما وسائل إعلام مصرية.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتغليظ العقوبات على القيادة دون ترخيص، للحد من انتشار هذه الحوادث المأساوية، في الوقت الذي تكثف فيه الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الطالب المتهم.