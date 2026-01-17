وفد أوكراني يصل إلى أميركا لبحث "تفاصيل اتفاق السلام"

وصل وفد أوكراني إلى الولايات المتحدة اليوم السبت، لإجراء محادثات حول مسعى دبلوماسي تقوده الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ حوالي أربع سنوات، فيما استهدفت هجمات روسية مجدداً شبكة الكهرباء الأوكرانية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء.

وقال كيريلو بودانوف، رئيس ديوان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه وصل إلى أمريكا لبحث "تفاصيل اتفاق السلام".

وكتب بودانوف على تطبيق تيليجرام أنه سيلتقي، برفقة المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف ودافيد أراخاميا مع ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الجيش الأمريكي دان دريسكول.

وكان زيلينسكي قد قال أمس الجمعة إن الوفد سيحاول وضع اللمسات الأخيرة مع المسؤولين الأميركيين على وثائق تسوية السلام المقترحة المتعلقة بضمانات الأمن في فترة ما بعد الحرب والتعافي الاقتصادي.