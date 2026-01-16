ترامب يقبل جائزة نوبل للسلام التي حصلت عليها ماتشادو ويحتفظ بها

قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحتفظ بجائزة نوبل للسلام التي فازت بها زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، بعد أن أهدتها له خلال لقائهما.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "كان لي الشرف العظيم أن ألتقي بماريا كورينا ماتشادو، من فنزويلا. لقد منحتني ماريا جائزة نوبل للسلام تقديرا للعمل الذي قمت به. إنها لفتة رائعة من الاحترام المتبادل".

ووفقا لمصدر مطلع، تركت ماتشادو الجائزة في البيت الأبيض، وهي الآن بحوزة الرئيس.

وكان ترامب يطمح منذ فترة طويلة في الحصول على هذه الجائزة، لكن اللجنة المانحة لها أوضحت أنها غير قابلة للمشاركة أو النقل. وجاء في منشور لها على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "يمكن أن تنتقل الجائزة من مالك لآخر، لكن لقب الفائز بجائزة نوبل للسلام لا يمكن تغييره".