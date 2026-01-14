تعزيزات للجيش السوري في ريف حلب ودعوة المدنيين للابتعاد عن مواقع القوات الكردية

دعا الجيش السوري الأربعاء المدنيين القاطنينن في مناطق سيطرة القوات الكردية في ريف حلب الشرقي إلى الابتعاد عن مواقع قوات سورية الديمقراطية بعد ساعات من استقدامه تعزيزات عسكرية إلى محيط المنطقة التي أعلنها "منطقة عسكرية مغلقة".

وقال الجيش في بيان "ننوه لأهلنا القاطنين بمنطقة شرق حلب والمحددة مسبقا ... ضرورة الابتعاد عن كل مواقع تنظيم قسد"، معلنا أنه "سيتم فتح ممر إنساني باتجاه مدينة حلب"، وسيكون متاحا حتى الساعة الخامسة من مساء الخميس بالتوقيت المحلي.

وعلى وقع التصعيد في حلب، حثّ قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر الذي قدمت قواته دعما كبيرا للمقاتلين الأكراد خلال السنوات الماضية وتعد بلاده اليوم من داعمي السلطة الجديدة في دمشق، جميع الأطراف على "تجنّب أي أعمال من شانها تصعيد مستوى التوتر".

وقال مصدر عسكري سوري في ريف حلب الشرقي لوكالة فرانس برس صباح الأربعاء إن الجيش "استقدم تعزيزات عسكرية من محافظتي اللاذقية (غرب) ودمشق، في طريقها إلى منطقة دير حافر"، غداة إعلانها "منطقة عسكرية مغلقة"، ومطالبته المدنيين "بالابتعاد عن مواقع تنظيم قسد (قوات سورية الديمقراطية) في المنطقة".

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" صورا أظهرت عشرات الآليات العسكرية بينها دبابات وشاحنات مزودة بمدفعية، قالت إنها في إطار "تعزيزات عسكرية من محافظة اللاذقية باتجاه جبهة دير حافر".

وأفاد مراسل لفرانس برس في محيط دير حافر عن سماع دوي قصف بين الحين والآخر، قال المصدر العسكري إنه ناجم عن "استهداف مدفعي لمواقع قسد في المنطقة".