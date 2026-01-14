بينها 4 دول عربية.. أميركا تعلق إصدار التأشيرات لـ 75 دولة اعتباراً من 21 يناير

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعليق جميع إجراءات إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة، اعتباراً من 21 يناير الجاري، في إطار تشديد الرقابة على المتقدمين الذين قد يشكلون عبئاً على نظام الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة، وفقاً لما نقلته شبكة «فوكس نيوز».



وبحسب مذكرة داخلية وجّهت الوزارة الموظفين القنصليين برفض طلبات التأشيرات مؤقتاً إلى حين الانتهاء من مراجعة شاملة لإجراءات الفحص والتدقيق.



وتشمل القائمة دول عدة من أبرزها: الصومال، روسيا، أفغانستان، البرازيل، إيران، العراق، مصر، نيجيريا، تايلاند، اليمن.



ويستند القرار إلى تطبيق موسّع لبند «العبء العام» في قانون الهجرة، الذي يسمح برفض التأشيرات للمتقدمين المحتمل اعتمادهم على المساعدات الحكومية، وفق معايير تشمل الحالة الصحية، والعمر، والوضع المالي.



وأكدت وزارة الخارجية أن الاستثناءات ستكون محدودة للغاية، إلى حين استكمال إعادة تقييم سياسات إصدار التأشيرات.