ترامب: السيطرة الأميركية على غرينلاند ضرورية لهذا السبب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند "ضرورية" لمنظومة "القبة الذهبية" للدفاع الجوي والصاروخي التي يخطط لإنشائها.

وكتب ترامب، الذي تعهد السيطرة على الجزيرة القطبية الشمالية من حليفته الدنمارك، على وسائل التواصل الاجتماعي "تحتاج الولايات المتحدة إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي. إنها ضرورية لنظام القبة الذهبية الذي نبنيه".

وأضاف "يصبح حلف الناتو أكثر قوة وفعالية بكثير إذا كانت غرينلاند تحت سيطرة الولايات المتحدة. وأي شيء أقل من ذلك غير مقبول".

جاء منشور ترامب قبيل زيارة مرتقبة لكبار الدبلوماسيين الدنماركيين والغرينلانديين إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات بشأن غرينلاند مع نائب الرئيس جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وقبل ساعات من بدء الاجتماع، سعى وزير الدفاع الدنماركي ترولس لوند بولسن إلى تهدئة المخاوف الأميركية بشأن الأمن في غرينلاند، قائلا لوكالة فرانس برس إن الدنمارك تعزّز وجودها العسكري هناك وتجري محادثات مع حلفائها حول "زيادة حضور حلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي".

من جهته، قال ترامب إن حلف شمال الأطلسي "يجب أن يتولى زمام المبادرة" في بناء منظومة دفاع صاروخي متعددة الطبقات.

وكتب الرئيس الأميركي "إذا لم نفعل نحن ذلك، فستفعله روسيا أو الصين، وهذا لن يحدث!".