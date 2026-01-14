وزير خارجية الدنمارك يزور البيت الأبيض لمحادثات مهمة بشأن غرينلاند

يزور وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن البيت الأبيض الأربعاء سعيا لتهدئة التوتر بشأن غرينلاند التي توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاستيلاء عليها من الحليف القديم.

وقبل ساعات على بدء الاجتماع المقرر قال وزير الدفاع الدنماركي ترولس لوند بولسن إن بلاده ستُعزّز وجودها العسكري في غرينلاند وستواصل الحوار مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعدما انتقدتها الولايات المتحدة بحجة إهمالها الدفاع عن الإقليم القطبي الشمالي الذي يحظى بحكم ذاتي.

وكتب بولسن في بيان لوكالة فرانس برس "سنواصل تعزيز وجودنا العسكري في غرينلاند، لكننا سنركز أيضا بشكل أكبر داخل حلف شمال الأطلسي على مزيد من المناورات وزيادة حضور الحلف في القطب الشمالي".

ومنذ بدء ولايته الثانية في البيت الأبيض قبل عام تقريبا يلمح ترامب إلى رغبته في الاستحواذ على الجزيرة الشاسعة ذات الأهمية الاستراتيجية وقليلة السكان، وباتت تصريحاته في هذا الشأن أكثر جرأة منذ أن أمر في الثالث من يناير بشن هجوم في فنزويلا أدى إلى إزاحة رئيسها وأسفر عن سقوط قتلى.

وسعى وزير الخارجية الدنماركي لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو. وسيُعقد الاجتماع في البيت الأبيض بعد أن طلب نائب الرئيس جاي دي فانس الانضمام إليه.

ولدى طلبه الاجتماع قال لوكه إنه يأمل في تبديد "بعض سوء الفهم". لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة ترامب ترى الأمر كذلك وما إذا كانت مستعدة للتراجع.

وعندما سُئل ترامب الثلاثاء عن تصريح رئيس حكومة غرينلاند بأن الجزيرة تُفضّل البقاء إقليما تابعا للدنمارك، قال "هذه مشكلتهم".

وأضاف "لا أعرف شيئا عنه لكنه ستكون مشكلة كبيرة بالنسبة له".

وقال ترامب الجمعة إنه يريد غرينلاند "شاؤوا ذلك أم أبوا" و"سنفعل ذلك بطريقة أو بأخرى".

ويقول ترامب إن الولايات المتحدة تحتاج لغرينلاند خشية أن تسيطر عليها روسيا أو الصين.