إدارة ترامب تصنّف فروع "الإخوان" في مصر ولبنان والأردن منظمات إرهابية

صنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ثلاثة فروع لجماعة "الإخوان المسلمين" في الشرق الأوسط كـ"منظمات إرهابية"، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.

وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية، اليوم الثلاثاء، عن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد فروع جماعة "الإخوان المسلمين" في لبنان والأردن ومصر، حيث قالتا إنها تشكل خطرا على الولايات المتحدة ومصالحها.

وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، والذي يعد أشد التصنيفات، وهو ما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة "جريمة جنائية".

فيما صنفت وزارة الخزانة الفرعين الأردني والمصري كـ"منظمات إرهابية عالمية"، حيث تم تصنيفهما خصيصا بسبب دعمهما لحركة "حماس".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لوكالة "أسوشيتد برس": تعكس هذه التصنيفات الخطوات الأولى لجهود متواصلة ومستدامة لإحباط أعمال العنف التي تمارسها فروع جماعة "الإخوان" وزعزعة الاستقرار أينما وجدت.

وأضاف: "ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب أو دعمه، مشدداً على التزام الإدارة الأميركية بمكافحة التنظيمات التي تهدد الأمن والاستقرار".