رداً على ترامب.. حكومة غرينلاند تعلن تكثيف جهودها للدفاع عن أراضيها

أعلنت حكومة غرينلاند الاثنين أن الجزيرة لا تقبل "بأي شكل" السعي الأميركي "للاستيلاء" على أراضيها المترامية، و"ستكثف جهودها" لضمان الدفاع عن هذه الأراضي في إطار حلف شمال الأطلسي.

وقالت الحكومة في بيان: "إن الولايات المتحدة كررت سعيها للاستيلاء على غرينلاند. لا يمكن للائتلاف الحكومي في غرينلاند أن يقبل هذا الأمر بأي شكل"، مؤكدة أنها "ستكثف جهودها ليندرج الدفاع عن غرينلاند في إطار الناتو".

ويأتي هذا البيان، في أعقاب تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، أنّ الولايات المتحدة ستضم غرينلاند "بطريقة أو بأخرى".