ترامب ينصب نفسه حاكماً مؤقتاً لفنزويلا

في خطوة أثارت الجدل بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، نصب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نفسه حاكماً مؤقتاً لفنزويلا.

وقام ترامب نشر صورة له من الموسوعة الرقمية "ويكيبيديا" مدون عليها: "رئيس فنزويلا بالوكالة". وهو ما أثار موجة من التعليقات الساخرة من جهة، وأخرى داعمة من جهة أخرى لموقفه من فنزويلا.

ورغم اعتقال مادورو، تركت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الباب مفتوحاً أمام إمكان التعاون مع السلطات الانتقالية التي تولت الحكم بعده والممثلة في الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز. وبدأ الجانبان مباحثات لاستئناف العلاقات الدبلوماسية التي قطعت في العام 2019 خلال ولاية ترامب الأولى.

وأكد ترامب اهتمام واشنطن باستغلال نفط فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو. ووقّع أمراً تنفيذياً لحماية الأموال المتأتية من مبيعات النفط الفنزويلي.

وأعلنت فنزويلا الجمعة، أنها بدأت مباحثات مع دبلوماسيين أميركيين. ومن جهتها، أكدت واشنطن أن دبلوماسيين أميركيين زاروا كراكاس لبحث مسألة إعادة فتح السفارة.

وأعلن ترامب الجمعة أنه ألغى موجة ثانية من الهجمات على فنزويلا بعد إعلان القيادة الجديدة في كراكاس عزمها على التعاون مع واشنطن.