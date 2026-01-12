بما فيها العسكرية.. ترامب: ندرس «خيارات قوية جداً» بشأن إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ‌في ‌ساعة ⁠مبكرة ​من ‌صباح اليوم، إنه يدرس مجموعة من ⁠الردود ‌على ‍الاضطرابات ‍المتصاعدة ‍في إيران، بما في ​ذلك الخيارات العسكرية المحتملة، ⁠مع استمرار الاحتجاجات الضخمة التي تعصف بالبلاد.

وصرّح ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية ردا على سؤال عما إذا كانت إيران قد تجاوزت الخط الأحمر الذي أعلنه سابقا والمتمثل في قتل المتظاهرين: «يبدو أنهم بدأوا يفعلون ذلك». وأضاف «نتابع الأمر بجدية بالغة، والجيش يتابعه، ونحن ندرس بعض الخيارات القوية جدا. سنتخذ قرارا».

وكشف الرئيس الأميركي أن القيادة الإيرانية تواصلت معه سعيا «للتفاوض» بعد تلويحه بعمل عسكري وسط احتجاجات جماهيرية مناهضة للحكومة في إيران. وصرّح للصحافيين «اتصل قادة إيران أمس»، مضيفاً أنه «يجري الإعداد لاجتماع... إنهم يريدون التفاوض». لكنه تابع «قد نضطر إلى التحرك قبل عقد اجتماع».

ورداً على سؤال ‌حول ما ‌إذا كان ‌سيتعامل ⁠مع ​شركة ‌«سبيس إكس» التي يملكها ماسك، والتي تقدم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ( ستارلينك) المستخدمة في إيران، قال ترمب «إنه جيد تماما في ⁠هذا النوع من الأشياء، ولديه ‌شركة جيدة للغاية».

سبق ذلك تحذير لمنظمة حقوقية من أن السلطات في طهران قد تكون ارتكبت «عمليات قتل واسعة» في الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوعين، بينما دعت الحكومة الإيرانية الى تظاهرات داعمة للجمهورية الإسلامية الاثنين.

وفي وقت شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على ضرورة عدم السماح لـ«مثيري الشغب» بزعزعة استقرار البلاد، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «صدمته» إزاء تقارير بقمع محتجّين بعنف، داعيا السلطات إلى ضبط النفس.

وأعلنت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» التي تتخذ من النرويج مقرا، أنها «تأكدت من مقتل 192 متظاهرا» منذ بدء الاحتجاجات، لكنها حذرت من أن الحصيلة الفعلية قد تكون وصلت بالفعل إلى مئات أو أكثر. وتحدثت عن «تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن ما لا يقل عن مئات، ووفق بعض المصادر أكثر من ألفي شخص، قُتلوا»، منددة بـ«عمليات قتل واسعة» و«جريمة دولية كبرى بحق الشعب الإيراني».