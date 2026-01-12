الإعصار «كوجي» يترك آلاف الأستراليين دون كهرباء

انقطع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص في ولاية كوينزلاند ‌شمال شرق أستراليا، أمس، بعد أن ضرب إعصار مداري الساحل، مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح عاتية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الإعصار «كوجي»، وهو من الفئة الأولى، وصل إلى اليابسة بين بلدتي «آير» و«بوين»، على بعد نحو 500 كيلومتر شمال «برزبين» عاصمة الولاية، ثم ضعفت قوته، وتحول إلى منخفض مداري.

وقال ​رئيس وزراء ولاية ​كوينزلاند، ديفيد كريزافولي، إن نحو 15 ألف منزل انقطعت عنها الكهرباء بسبب «كوجي»، الذي ألحق أضراراً بالممتلكات، وأدى إلى إغلاق الطرق، وأضاف: «هناك احتمال حدوث فيضانات، وسيتعامل سكان كوينزلاند مع ذلك».