دول أوروبية تناقش نشر قوات من حلف شمال الأطلسي في غرينلاند

ذكرت وكالة ‌بلومبرغ اليوم الأحد أن مجموعة من الدول الأوروبية بقيادة بريطانيا وألمانيا تناقش خططا لتعزيز وجودها العسكري في غرينلاند لتظهر للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القارة جادة بشأن أمن القطب الشمالي.

وأضافت الوكالة نقلا ​عن مصادر مطلعة ​أن ألمانيا ​ستقترح تشكيل بعثة مشتركة من ‌حلف ‌شمال الأطلسي لحماية منطقة القطب الشمالي.

وقال ترامب يوم ​الجمعة ​إن الولايات المتحدة بحاجة إلى امتلاك غرينلاند لمنع ‍روسيا أو الصين من احتلالها في المستقبل. وذكر مرارا أن سفنا روسية وصينية ‍تعمل بالقرب من غرينلاند ، وهو أمر رفضته دول الشمال الأوروبي.