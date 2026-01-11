الجيش الإسرائيلي يشن هجمات على جنوب لبنان بعد تحذير بالإخلاء

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ سلسلة غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق متعددة بأنحاء لبنان للمرة الثانية اليوم الأحد.

ويأتي ذلك في أعقاب تحذير إسرائيلي بالإخلاء وجهه لسكان كفر حتا في جنوب لبنان، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر في وقت سابق اليوم أنه قصف مستودعات تخزين أسلحة يستخدمها حزب الله في عدة مواقع بجنوب لبنان، بعد رصد أنشطة في تلك المواقع خلال الأشهر الأخيرة.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان.