ترامب يقترح على كوبا إبرام اتفاق مع أميركا

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد ‌على كوبا عقد اتفاق مع الولايات المتحدة، محذرا من أنها لن تتلقى النفط أو الأموال بعد الآن من فنزويلا.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "لا مزيد من النفط أو الأموال لكوبا - ​صفر! أقترح بشدة أن يعقدوا اتفاقا ​قبل فوات الأوان".

وأضاف "​عاشت كوبا لسنوات عديدة على كميات كبيرة من النفط والأموال ‌من فنزويلا".

وذكرت ‌وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن المخابرات الأميركية رسمت صورة قاتمة للوضع الاقتصادي والسياسي في كوبا، لكن تقييماتها ​لا تقدم ​أي دعم واضح لتوقعات ترامب بأن الدولة "على وشك السقوط".

وترى وكالة المخابرات المركزية الأميركية أن قطاعات رئيسة في الاقتصاد الكوبي كالزراعة والسياحة، تعاني بشدة جراء انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة والعقوبات التجارية وغيرها من المشكلات.

وقد يؤدي احتمال فقدان واردات النفط ‍والدعم الآخر من فنزويلا، التي كانت حليفا رئيسيا لعقود، إلى زيادة صعوبة الحكم على الإدارة التي تحكم كوبا منذ أن قاد فيدل كاسترو الثورة عام 1959.