السويد تنتقد بشدة "خطاب التهديد" الأميركي ضد غرينلاند

قال رئيس الوزراء السويدي ‌أولف كريسترشون اليوم الأحد إن السويد تنتقد بشدة "خطاب التهديد" ضد غرينلاند والدنمارك من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف كريسترشون في كلمة ألقاها اليوم إن النظام العالمي القائم على القواعد يتعرض لتهديد أكبر مما كان عليه منذ عقود عديدة.

وتابع في مؤتمر الأمن السنوي في ​شمال السويد "نحن ننتقد ​بشدة ما تفعله ​الولايات المتحدة الآن وما فعلته في ‌فنزويلا فيما ‌يتعلق بالقانون الدولي، وربما أكثر انتقادا للخطاب الموجه ضد غرينلاند والدنمارك". وأضاف "يتعين على الولايات المتحدة ​بدلا ​من ذلك أن تشكر الدنمرك التي كانت حليفا مخلصا على مر ‍السنين".

وقال ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة بحاجة إلى امتلاك غرينلاند لمنع روسيا أو الصين من ‍احتلالها في المستقبل. وقال مرارا إن السفن الروسية والصينية تعمل بالقرب من غرينلاند، وهو أمر رفضته دول الشمال الأوروبي.