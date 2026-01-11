إسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى تحسباً لتدخل أميركي محتمل في إيران

ذكرت ثلاثة مصادر إسرائيلية مطلعة أن إسرائيل ‌في أعلنت حالة تأهب قصوى تحسباً لأي تدخل أميركي في إيران في وقت تواجه فيه السلطات هناك أكبر احتجاجات منذ سنوات.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا بالتدخل في الأيام القليلة ⁠الماضية، وحذر حكام إيران من استخدام القوة ضد المتظاهرين. وقال ترامب أمس السبت إن الولايات المتحدة "مستعدة للمساعدة".

وقال مصدر إسرائيلي ​مطلع إن رئيس ​الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ناقشا ‌في مكالمة هاتفية ‌أمس السبت ⁠إمكانية تدخل الولايات المتحدة في إيران. وأكد مسؤول أميركي أن روبيو ونتنياهو تحدثا لكنه لم يفصح عن المواضيع التي ناقشاها.

وفي مقابلة مع مجلة ذا إيكونوميست نشرت يوم الجمعة، قال نتنياهو إن إيران ستواجه عواقب ‍وخيمة إذا هاجمت إسرائيل. وفي إشارة للاحتجاجات أضاف "أما بشأن كل الأمور الأخرى، أعتقد أننا يجب أن نرى ما سيحدث داخل إيران".