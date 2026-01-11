حارس مادورو عن ليلة الاعتقال: "أميركا استخدمت سلاحاً غامضاً جعلنا نتقيأ دماً ونقع عاجزين"

نشرت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، السبت، عبر منصة إكس، تفاصيل جديدة حول العملية العسكرية الأميركية التي استهدفت اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأفادت شهادات أحد حراس مادورو بأن العملية أسفرت عن سقوط مئات الجنود الفنزويليين، باستخدام ما وصف بـ"سلاح سري"، تسبب في إصابات عدة، بينها نزيف من الأنف وتقيؤ دم.



وقال الحارس بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك بوست الأميركية: "كنا في نوبة الحراسة وفجأة تعطلت جميع أنظمة الرادار لدينا، وظهرت طائرات بدون طيار تحلق بكثرة فوق مواقعنا. لم نعرف كيف نتصرف". وأضاف أن ثماني مروحيات أنزلت 20 جندياً أميركياً مجهزين بتكنولوجيا متطورة، تفوق الأسلحة التقليدية، موضحاً أن الهجوم لم يكن معركة بالمعنى التقليدي، بل وصفه بـ"مجزرة".



وأشار الحارس إلى استخدام سلاح غير تقليدي، موضحاً: "في لحظة ما، أطلقوا شيئاً يشبه موجة صوتية مكثفة، شعرت وكأن رأسي ينفجر من الداخل. بدأنا جميعاً بالنزيف من الأنف، وسقط بعضنا على الأرض عاجزين عن الحركة".



من جانبها، أفادت وزارة الداخلية الفنزويلية بمقتل نحو 100 من أفراد الأمن خلال الهجوم الذي وقع في 3 يناير، دون تأكيد ما إذا كانت الوفيات نتيجة استخدام السلاح الغامض.



بدوره، صرح مصدر استخباراتي أميركي سابق لصحيفة نيويورك بوست بأن الولايات المتحدة تمتلك منذ سنوات تكنولوجيا "أسلحة الطاقة الموجهة"، التي يمكن أن تسبب أعراضاً مثل النزيف والعجز عن الحركة والألم أو الحرقان.