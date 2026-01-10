سورية: وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بحلب

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بحلب بدءاً من الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم السبت. .

وقالت الهيئة، لـلوكالة العربية السورية (سانا): "سيتم ترحيل مسلحي تنظيم قسد المتحصنين في مشفى ياسين باتجاه مدينة الطبقة، مع سحب أسلحتهم".

وأضافت أن الجيش سيبدأ تسليم جميع المرافق الصحية والحكومية إلى مؤسسات الدولة وينسحب تدريجياً من شوارع حي الشيخ مقصود.

وكانت وزارة الصحة السورية قالت في وقت سابق ، إن "تنظيم /بي كيه كيه/ (حزب العمال الكردستاني)، والمجموعات المسلحة المرتبطة به تطرد العاملين والأطباء من مستشفى ياسين في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وتحوله لنقطة عسكرية تتحصن بها، بعد فرارهم أمام الجيش العربي السوري".

من جهتها نفت القوات الكردية السبت وقف إطلاق النار في حلب بعيد إعلان الجيش السوري عن انتهاء العمليات العسكرية في حيّ الشيخ مقصود، آخر حيّ تتحصن فيه القوات الكردية في المدينة، بعد أيّام من اشتباكات عنيفة.