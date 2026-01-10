سورية.. انتشار قوات الأمن في حي الشيخ مقصود بحلب

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، انتشار قوات الأمن الداخلي في حيّ الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي: "بدأت وحدات الأمن الداخلي انتشارها في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، ضمن خطة مدروسة تهدف إلى إعادة تثبيت الأمن والاستقرار، وذلك عقب القضاء على المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم "قسد" على يد الجيش العربي السوري".

وأضافت :"باشرت الوحدات مهام حماية المدنيين، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي خروقات أو مظاهر فوضى، وذلك بالتنسيق الكامل مع وحدات الجيش العربي السوري المنتشرة في الحي".

وأفاد محافظ حلب، عزّام الغريب، بأن الجهات المعنية في مدينة حلب تتابع أعمالها الميدانية على مدار الساعة لتثبيت الأمن وضمان عودة الحياة الطبيعية في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ، داعيا الأهالي إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكد الغريب استمرار حظر التجوال في المناطق التي أعلنت عنها هيئة العمليات، إلى حين صدور تعاميم لاحقة ، مطالبا النازحين بـ "عدم التوجّه إلى الأحياء المذكورة في الوقت الحالي، إلا بعد التنسيق المسبق مع لجنة استجابة حلب، حرصاً على سلامتهم وضمان تنظيم عودتهم الآمنة".

وكان الجيش السوري أعلن السيطرة على حي الشيخ مقصود في مدينة حلب صباح اليوم ، بعد معارك عنيفة مع مقاتلي "قسد" وبذلك يسيطر الجيش السوري على كامل أحياء مدينة حلب .

بدورها، قالت وزارة الصحة السورية ، في بيان صحفي اليوم ، أن المجموعات المسلحة تطرد العاملين والأطباء من مستشفى ياسين في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وتحوله لنقطة عسكرية تتحصن بها، بعد فرارهم أمام الجيش العربي السوري"، وأهابت بالمدنيين عدم الاقتراب من المستشفى حرصاً على سلامتهم.