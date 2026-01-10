بيان من الحكومة المصرية بشأن تفشي إنفلونزا الطيور

نفت الحكومة المصرية، ما أثير على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن تفشي إنفلونزا الطيور في أي من المزارع.

وأوضحت في بيان، أنه وبناءً على التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت بعدم رصد أي حالات إصابة، مشيرة إلى أنها تقوم بحملات تفتيشية على المزارع للتأكد من خلوها من الأمراض.



وفي سياق متصل، أشارت وزارة الزراعة إلى أن الزيادة الطفيفة في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية ترجع إلى تعاقب المواسم الاجتماعية والدينية، التي يزداد خلالها الطلب على الدواجن ومنتجاتها، مؤكدة أن أسعار الدواجن فى هذه الفترة أقل بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.