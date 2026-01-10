مجاملة رجل أعمال لنجل صديقه تنتهي بحادث مروع

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على رجل أعمال بعد إطلاق نار داخل صالة ألعاب رياضية بمدينة الشيخ زايد، ما أدى إلى إصابة مدير الصالة بعدة جروح.

وأوضحت التحقيقات أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين مدير الصالة وعدد من الشباب، بسبب نفاد دعوات التدريب داخل الصالة. وتطورت الأزمة عندما استعان أحد الشباب بالمتهم، الذي حضر لمجاملة نجل صديقه، وأطلق خمس طلقات من سلاح ناري كان بحوزته.



وأدت الطلقات إلى إصابة مدير الصالة في قدمه وسقوطه أرضاً، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بحسب وسائل إعلام مصرية.



وأمرت النيابة المصرية بحبس رجل الأعمال 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، بينما تتواصل التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث بالكامل.