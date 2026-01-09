ترامب يعلن أنه سيلتقي زعيمة المعارضة الفنزويلية "الأسبوع المقبل"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن ‌زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ستصل إلى واشنطن الأسبوع المقبل.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، سُئل ترامب عما إذا كان يخطط للقاء ماتشادو ⁠في أعقاب الضربات الأميركية على فنزويلا التي أسفرت عن إلقاء القبض على رئيسها نيكولاس مادورو.

وأجاب ترامب "حسنا، حسب ⁠علمي فإنها ستأتي الأسبوع المقبل في وقت ما، وأتطلع لإلقاء التحية عليها".

ولم يرد البيت الأبيض على الفور عندما ​تم الاتصال به للحصول على تفاصيل ​إضافية حول الاجتماع.

وسيكون ​هذا أول اجتماع بين ترامب وماتشادو، التي قالت ‌في وقت سابق ‌من هذا ⁠الأسبوع إنها لم تتحدث إلى الرئيس الأميركي منذ فوزها بجائزة نوبل للسلام في أكتوبر.

ولا يزال ​مستقبل حكم ​الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية مثار تساؤلات.

واستبعد ترامب قبل أيام فكرة العمل ‍مع ماتشادو وقال "إنها لا تحظى بالدعم أو الاحترام داخل البلاد".

وقال ترامب لفوكس نيوز إن الأمر سيستغرق وقتا حتى تصل فنزويلا، التي تقودها حاليا ‍القائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريجيز، إلى وضع يمكنها فيه إجراء انتخابات.

وأضاف "يتعين علينا إعادة بناء البلاد. لا يمكنهم إجراء انتخابات... لن يعرفوا حتى كيفية إجراء انتخابات في الوقت ‍الحالي".