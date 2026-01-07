سويسرا تجمد أصول مادورو وتكشف عن شحنة ذهب بمليارات الدولارات خلال سنواته الأولى

أظهرت ⁠بيانات جمركية أن فنزويلا نقلت ذهباً بقيمة 4.‌14 مليار فرنك سويسري تقريبا (5.20 مليار دولار) إلى سويسرا خلال السنوات الأولى من قيادة الرئيس المخلوع نيكولاس مادورو.

وأشارت البيانات التي اطلعت ⁠عليها رويترز إلى أن الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية أرسلت 113 طناً من المعدن النفيس إلى سويسرا منذ ⁠عام 2013 عندما تولى مادورو السلطة إلى عام 2016.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، إن الذهب كان مصدره البنك المركزي ​الفنزويلي، في وقت كانت الحكومة ​تبيع فيه الذهب ​لدعم اقتصادها.

وأظهرت بيانات الجمارك أن فنزويلا لم تصدر ذهباً ‌إلى سويسرا ‌منذ عام ⁠2017 عندما فُرضت عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى عام 2025.

وألقت قوات خاصة أمريكية القبض على مادورو خلال ​هجوم على كراكاس ​في الثالث من يناير، ويواجه اتهامات في محكمة في نيويورك بما ‍في ذلك الاتجار بالمخدرات والإرهاب المرتبط بالمخدرات.

وأمرت سويسرا أمس الاثنين بتجميد الأصول التي يمتلكها مادورو و36 من شركائه في البلاد لكنها لم تقدم أي معلومات ‍عن القيمة المحتملة لهذه الأصول أو مصدر هذه الأموال.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أي صلة بين هذه الأصول والذهب المنقول من البنك المركزي.