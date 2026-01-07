مصر تسحب منتجات حليب أطفال بسبب وجود "مادة سامة"

سحبت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، عدداً محدوداً من دفعات منتجات حليب الأطفال، بسبب احتمال وجود "مادة سامة".

وبحسب بيان رسمي لمجلس الوزراء المصري، فقد أعلنت الهيئة سحب دفعات من حليب الأطفال المنتج من قبل شركة "نستلة" بشكل احترازي، بعد رصد آثار لمادة تصيب الأطفال بالغثيان والقيء الشديدين.

وأشار البيان إلى أن ‌القرار اتخذ "في ضوء إخطار رسمي ورد إلى الهيئة، من شركة ⁠نستله مصر، يفيد بتنفيذ سحب طوعي احترازي لهذه الدفعات، لحماية صحة وسلامة الأطفال.

وذكر البيان أن قرار السحب جاء نتيجة لوجود آثار لمادة سيروليد، الناتجة عن بكتيريا باسيلس سيريس (​العصوية الشمعية) في أحد المكونات الأولية المستخدمة في التصنيع، والتي تؤدي إلى الغثيان والقيء الشديد خاصة لدى الأطفال في بعض الحالات، على أن يتم سحب المنتجات ابتداء من اليوم الأربعاء.

من جهتها، أكدت شركة "نستله" الاثنين، أنها ستسحب بعض دفعات ‌منتجات حليب الأطفال بسبب احتمال وجود "مادة سامة يمكن أن تؤدي إلى الغثيان والقيء وتقلصات البطن"، مشيرة إلى أنها أصدرت إشعارات لسحب بعض ‌دفعات المنتجات في العديد من الدول.