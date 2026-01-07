الجيش السوري يبدأ قصف حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب بعد نزوح الآلاف من سكانهما

بدأ الجيش السوري بعد ظهر الأربعاء قصف حيي الأشرفية والشيخ مقصود ذوي الغالبية الكردية في مدينة حلب في شمال سورية، بعيد انتهاء مهلة حدّدها لخروج المدنيين منهما، غداة اندلاع اشتباكات دامية تعدّ الأعنف بين الطرفين.

وتبادلت القوات الحكومية والكردية الاتهامات الثلاثاء بإشعال اشتباكات أوقعت تسعة قتلى، على وقع تعثّر المفاوضات بين السلطات السورية وقوات سورية الديمقراطية (قسد)، منذ توقيعهما اتفاقا في مارس نصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس في المدينة عن بدء الجيش قصف الحيين بالمدفعية وقذائف الهاون عند الثالثة بعد الظهر (12,00 ت غ)، وهي المهلة التي قال الجيش إنه سيعتبر بعدها الحيين "منطقة عسكرية مغلقة"، داعيا المدنيين "للابتعاد عن مواقع" القوات الكردية.

وخرج الآلاف من السكان بينهم نساء وأطفال ومسنون من الحيين عبر معبرين حدّدتهما السلطات، بعضهم سيرا على الأقدام وآخرون في سيارات وشاحنات صغيرة. وشاهد مراسل فرانس برس عائلات بأكملها بوجوه متجهمة أو باكية تصطحب أطفالها وسط حالة من الخوف والذعر.

وحمل بعض السكان أمتعتهم بينما اصطحب بعضهم مواشيهم أو حيواناتهم الأليفة معهم.

وتسيطر قوات الأمن الكردية بشكل رئيسي على الحيين، اللذين خرج منهما المئات من المقاتلين الأكراد في أبريل بموجب اتفاق مع السلطات الانتقالية.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" من جهتها أن قوات سورية الديمقراطية استهدفت بالقذائف محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ما أدى الى اندلاع حرائق عملت فرق الدفاع المدني على إخمادها.