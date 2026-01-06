فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى بولاية ثالثة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية إفريقيا الوسطى فوز الرئيس فوستين أركانج تواديرا بولاية رئاسية ثالثة، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 ديسمبر الماضي.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، حصل تواديرا المرشح لـ"حركة القلوب المتحدة" وفق النتائج الأولية، على 76.15% من الأصوات، متقدمًا على رئيس الوزراء السابق أنيسيه جورج دولوجويلي الذي نال 14.66%، يليه رئيس الوزراء السابق هنري ماري دوندرا بنسبة 3.19%.