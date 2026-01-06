هبوط اضطراري لطائرة تونسية في الجزائر

قالت الإذاعة الجزائرية إن طائرة تابعة للخطوط التونسية هبطت اضطرارياً في مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائر، اليوم الثلاثاء، بعد تعرض مسافرة مغربية إلى وعكة صحية.

وبحسب الإذاعة، نقلت المسافرة المغربية فور هبوط الطائرة، على جناح السرعة من قبل أعوان الحماية المدنية إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا لتلقي العلاج.

ولم تتضح على الفور تفاصيل أكثر حول أسباب الوعكة الصحية.

وكانت طائرة الخطوط التونسية في رحلتها ظهر اليوم من مطار تونس قرطاج الدولي إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.