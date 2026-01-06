مادورو وزوجته داخل السجن الفيدرالي الأكثر إثارة في نيويورك

الرئيس الفنزويلي الموقوف نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، هما أحدث الشخصيات البارزة المحتجزة في السجن الفيدرالي ببروكلين، المنشأة المثيرة للجدل بسبب مرافقها المتدهورة، ونقص الرعاية الصحية، وتكرار الحوادث العنيفة، إضافةً إلى الإشراف غير الكافي على النزلاء، وفقاً لوسائل إعلام أميركية.

ودفع الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو الاثنين، ببراءته من التهم الموجّهة إليه والتي تتعلّق بالإتجار بالمخدرات لدى مثوله أمام محكمة في نيويورك، بعد يومين من اعتقاله مع زوجته في كراكاس خلال عملية عسكرية أميركية صاعقة.

وقال مادورو البالغ 63 عاماً أمام المحكمة "أنا بريء، لست مذنباً"، مضيفاً أنه اعتُقل في منزله في كراكاس ولا يزال يعتبر نفسه رئيساً لفنزويلا، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية داخل قاعة المحكمة.

وأضاف بالإسبانية: "أنا رئيس جمهورية فنزويلا وأنا مخطوف هنا منذ السبت الموافق الثالث من يناير". لكن القاضي ألفين هيليرستين أمر مادورو بالاكتفاء بذكر اسمه. كذلك، دفعت زوجته سيليا فلوريس ببراءتها.

كما أصدر القاضي أمراً باحتجاز مادورو وزوجته، على أن يظل الزوجان محتجزين في السجن الكبير حتى إشعار آخر.

ويقبع مادورو الذي يواجه أربع تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة آلية، منذ مساء السبت في السجن الفيدرالي ببروكلين، والذي يُصنف من أكبر سجون الولايات المتحدة، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 1600 سجين، ويُعرف بظروفه الصحية السيئة والثغرات في إدارته.

زائرون مشهورون

وكان من بين النزلاء البارزين الذين احتجزوا في السجن، نجم الهيب هوب الأميركي شون "ديدي" كومز، وغيلاين ماكسويل شريكة جيفري إبستين، بالإضافة إلى رئيس هندوراس السابق، خوان أورلاندو هيرنانديز، والذي أعلن ترامب خلال شهر نوفمبر الماضي، نيته بإصدار عفو رئاسي عنه.

حوادث خطيرة

واشتهر السجن بسلسلة من الحوادث الخطيرة، من بينها محاولة أحد النزلاء في عام 2012، الهروب من خلال نفق قام بحفره إلا أن اكتشاف قوات الأمن الأمر حال دون نجاحه، كما شهد حادثة انقطاع التيار الكهربائي في شتاء 2019، بالإضافة إلى حوادث طعن أودت بحياة أشخاص عدة.

"جحيم على الأرض"

ووصف بعض الموقوفين السجن بأنه "جحيم على الأرض" بسبب العزلة والمراقبة الشديدة، بالإضافة إلى حرمانهم من الهواتف، الإنترنت، وحتى بعض الكتب غير المصرح بها، كما يعرف عن السجن استخدامه كاميرات مراقبة متقدمة مع أجهزة استشعار للحركة، وهو ما يجعل أي محاولة هروب شبه مستحيلة.