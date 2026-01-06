الرئيس اللبناني يندد بالغارات الإسرائيلية

ندّد الرئيس جوزاف عون الثلاثاء بالغارات الإسرائيلية الأخيرة على مناطق لبنانية، واضعاً إياها في إطار إفشال المساعي المبذولة لاحتواء التصعيد.

وشنّت إسرائيل الاثنين سلسلة غارات على مناطق عدة في شرق لبنان وجنوبه، بعد توجيه إنذارات للسكان بالإخلاء. كما واصلت ليلا شنّ غارات من دون توجيه إنذار في الجنوب. واستهدفت فجر الثلاثاء مبنى مؤلفاً من ثلاثة طوابق في منطقة صناعية قرب مدينة صيدا الساحلية، على بعد نحو أربعين كيلومترا من العاصمة بيروت.

وقال عون في بيان: "إن مواصلة إسرائيل لاعتداءاتها هدفه إفشال كل المساعي التي تُبذل محليا ًوإقليمياً ودولياً بهدف وقف التصعيد الإسرائيلي المستمر".

ورأى عون إن ذلك يجري "رغم التجاوب الذي أبداه لبنان"، مشيراً خصوصاً إلى "بسط الحكومة سيطرتها" في منطقة جنوب نهر الليطاني، الممتدة على طول حوالى 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل، وانتشار الجيش اللبناني هناك، التزاماً ببنود وقف إطلاق النار.

وأشار الجيش الإسرائيلي، في بيان صباح الثلاثاء، إلى أنه أغار "على بنى تحتية عسكرية عدة في عدة مناطق في لبنان".