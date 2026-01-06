سلاح سري يظهر خلال عملية اعتقال مادورو

كشفت صور جديدة عن الدور الذي لعبته طائرة مسيّرة أميركية فائقة السرية في عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق، نيكولاس مادورو، التي نفذت فجر في 3 يناير الجاري.

وأظهرت اللقطات المتداولة على الإنترنت طائرة "RQ-170 Sentinel" التابعة لسلاح الجو الأميركي وهي تهبط عند شروق الشمس في قاعدة بأرض بورتوريكو، بعد إتمام العملية السرية التي استهدفت اعتقال مادورو وزوجته.

ووفق تقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن طائرة واحدة على الأقل من طراز "RQ-170 Sentinel" شاركت في العملية الليلية، وهو الطراز الذي دخل الخدمة قبل نحو 20 عاماً ولم يُعلن عنه رسمياً إلا في ديسمبر 2009 بعد استخدامه في عمليات بأفغانستان.

وتشير المصادر إلى أن الطائرة أو الطائرات المسيّرة حلّقت فوق أجواء فنزويلا، لا سيما في محيط العاصمة كاراكاس، مع الحفاظ على سرية مساراتها بدقة عالية، بما يعكس مستوى التخطيط المسبق للعملية.

بينما لفتت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) تابعت تحركات مادورو لعدة أشهر باستخدام هذه الطائرات، لرصد روتينه اليومي قبل تنفيذ العملية، ما سمح بتحديد توقيت مثالي لإتمام الاعتقال.

ورغم عدم التأكد من موقع تصوير الصور، يُرجّح أن تكون قاعدة "روزفلت رودز" البحرية في بورتوريكو، التي أُغلقت عام 2004، هي المكان الذي ظهرت فيه الطائرة.