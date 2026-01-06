زلزال بقوة 6,2 درجة يضرب اليابان

ضرب زلزال قوي غربي اليابان اليوم الثلاثاء، لكن لم يكن هناك خطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وذكرت الهيئة اليابانية للأرصاد الجوية أن الزلزال، الذي بلغت شدته الأولية 6,2 درجة، وقع في مقاطعة شيمانه في شمال غرب اليابان.

وتعرضت عاصمة المقاطعة ماتسوئي والمدن المجاورة، بما في ذلك بعض المدن في محافظة توتوري المجاورة، لأشد الهزات.

وأوضح المصدر أن مركز الزلزال كان على عمق حوالي 10 كيلومترات داخل اليابسة، مشيرا إلى عدم وجود خطر من تسونامي.

ولم ترد على الفور تقارير عن إصابات أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.

وقالت هيئة تنظيم الطاقة النووية إنه لم يتم العثور على أي خلل في محطة شيمانه النووية أو المنشآت المرتبطة بها في المنطقة.

وتقع اليابان على ما يعرف بحلقة النار في المحيط الهادئ، وهي واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل.