الرئيس الكولومبي يرفض اتهامات ترامب

رفض الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، التهديدات والاتهامات التي وجهها إليه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه تاجر مخدرات، وقال بيترو على منصة «إكس»: «اسمي لا يظهر في الملفات القضائية المرتبطة بالاتجار بالمخدرات، توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب».

وصرّح الرئيس الأميركي، في وقت سابق، بأن عملية في كولومبيا، مماثلة لتلك التي نُفذت في فنزويلا، تبدو «فكرة جيدة»، متهماً بيترو بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، ومحذراً من أن الأخير «لن يستمر في منصبه فترة طويلة».

وانتقد الرئيس الكولومبي بشدة العمل العسكري الذي تشنه إدارة ترامب في المنطقة، مندداً بعملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.