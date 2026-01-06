مندوب أميركا بمجلس الأمن: ما حدث في فنزويلا «شرعي تماماً» لحماية الأميركيين

أكد مندوب الولايات المتحدة الأميركية في جلسة مجلس الأمن حول فنزويلا، اليوم، أن ما قامت به الولايات المتحدة في كاراكاس شرعي تماماً، من أجل حماية الأميركيين، وكأنها بلد تخوض حرباً ضد تهديد وشيك.

وبرر ما حدث بأنه متوافق مع الأعراف والقوانين، وأن من يهدد الولايات المتحدة يستحق أن تقوم ضده بأي إجراء يضمن أمنها القومي ويضمن أمن الشعب الأميركي.

ولا تعبأ الإدارة الأميركية الحالية كثيراً بالآراء المختلفة في المجتمع الدولي، ودائماً ما لديها المبرر يعني، وحتى البعثة الأممية الأميركية في مجلس الأمن طالما وقفت أمام كل دول العالم بأنها تقتنع بمواقف معينة ترى فيها تحقيق المصلحة الأميركية.