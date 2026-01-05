نائبة مادورو تؤدي اليمين رئيسة مؤقتة لفنزويلا

أدت ديلسي رودريجيز، نائبة الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو والتي تعهدت بالعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليمين اليوم الاثنين كرئيسة مؤقتة للبلاد في مقر البرلمان.



وأدت رودريجيز اليمين أمام شقيقها خورخي رودريجيز رئيس الجمعية الوطنية في البلاد.



وقالت رودريجيز وقد رفعت يدها اليمنى لتأدية اليمين: "جئت بأسف بسبب المعاناة التي تعرض لها الشعب الفنزويلي بعد الاعتداء العسكري غير المشروع ضد وطننا"، مضيفة: "جئت بأسف بسبب اختطاف بطلين".