ماكرون يؤكد عدم موافقة فرنسا على طريقة إزاحة مادورو في فنزويلا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين خلال اجتماع مجلس الوزراء أن بلاده "لا تدعم ولا توافق" على "الأسلوب" الذي استخدمته الولايات لمتحدة للقبض على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ونقله إلى أراضيها، على ما أفادت مود بريغون المتحدثة باسم الحكومة.

وقال ماكرون "إننا ندافع عن القانون الدولي وحرية الشعوب"، وفق ما نقلت عنه المتحدثة مود بريغون في إحاطتها الصحافية.

واعتبر الرئيس في الوقت نفسه أن مادورو "ديكتاتور" وأن رحيله "خبر سار للفنزويليين"، مشددا على أنه "صادر الحرية من شعبه وسلب انتخابات 2024".

وتابع بحسب المتحدثة "إن فرنسا ندعم السيادة الشعبية وهذه السيادة الشعبية تحدثت في 2024" خلال انتخابات رئاسية نددت بها المعارضة واعتبرت فرنسا وقسم كبير من الأسرة الدولية أن الفائز فيها كان المعارض إدموندو غونزالس أوروتيا، حتى لو أعلن مادورو فوزه فيها.

ورأى ماكرون أنه "إن حصلت عملية انتقالية، يجب أن يؤدي الفائز في (انتخابات) 2024 دورا محوريا فيها".

وتعرض الرئيس الفرنسي لانتقادات ولا سيما من اليسار، أخذت عليه عدم تنديده بأسلوب واشنطن في تنفيذ العملية ضد مادورو في رد فعله الأول عليها.

ودعا ماكرون السبت الى انتقال سلمي للسلطة في فنزويلا معتبرا أن الفنزويليين لا يمكنهم سوى أن "يبتهجوا" بانتهاء "ديكتاتورية مادورو".

وكتب على إكس "عبر مصادرته السلطة والدوس على الحريات الأساسية، نيكولاس مادورو ألحق ضرارا بالغا بكرامة شعبه"، داعيا الى انتقال "سلمي وديموقراطي يحترم إرادة الشعب الفنزويلي"، على أن يقوده أوروتيا في "أسرع وقت".