إلغاء «كارت الجوازات» في جميع مطارات مصر

أعلنت السلطات المصرية إيقاف العمل بما يُعرف بـ«كارت الجوازات» في جميع المطارات، وهو النموذج الذي كان يُطلب من المسافرين تعبئته عند الدخول إلى البلاد أو مغادرتها. وأوضح وزير الطيران المدني، الطيار سامح الحنفي، أن القرار يأتي ضمن إجراءات تطوير منظومة السفر في المطارات المصرية.



وخلال تصريحات تلفزيونية، أشار الوزير إلى أن تطبيق القرار سيبدأ مع نهاية شهر يناير الجاري، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى تبسيط إجراءات الوصول والمغادرة، وتخفيف التكدس أمام منافذ الجوازات، بما يسهم في تقليل زمن الانتظار للمسافرين.

وأضاف أن إلغاء النماذج الورقية يمثل جزءاً من خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والسياح، حيث سيتم الاعتماد بشكل كامل على البيانات الإلكترونية المسجلة في جوازات السفر، بدلاً من الأنظمة التقليدية التي كانت تتطلب إدخال المعلومات يدوياً.