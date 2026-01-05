محادثات سورية إسرائيلية جديدة لبحث "الاتفاق الأمني"

يجتمع مسؤولون سوريون وإسرائيليون رفيعو المستوى في باريس، الإثنين، لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية أمنية جديدة، وفقا لما قاله مسؤول إسرائيلي ومصدر آخر مطلع لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.

ومن المتوقع أن تستمر المحادثات يومين، بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى جانب مجموعة من المفاوضين الإسرائيليين.

وتضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كل من إسرائيل وسورية، للتوصل إلى اتفاق من شأنه استقرار الوضع الأمني ​​على حدودهما، وربما يكون الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية مستقبلا.

ويقود هذه الجهود مبعوث ترامب إلى سورية توم براك، الذي سيتوسط في الجولة الجديدة من المفاوضات، التي ستكون الخامسة لكنها الأولى منذ شهرين تقريبا.

وكانت المحادثات قد توقفت بسبب الخلافات الكبيرة بين الطرفين، وأيضا بسبب استقالة كبير المفاوضين الإسرائيليين رون ديرمر.

وتهدف المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاق أمني، يشمل نزع السلاح من جنوب سورية وانسحاب إسرائيل من المناطق السورية التي احتلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، في ديسمبر 2024.

وجاء استئناف المحادثات نتيجة مباشرة لطلب من ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما الإثنين في فلوريدا، وفقا لما قاله مصدر مطلع لـ"أكسيوس".

وقال ترامب لنتنياهو إن "المفاوضات يجب أن تستمر للتوصل إلى اتفاق قريبا"، وهو ما وافق عليه رئيس وزراء إسرائيل، لكنه شدد على ضرورة أن يحافظ أي اتفاق على الخطوط الحمراء الإسرائيلية، بحسب مصدر الموقع.

وقال ترامب بعد لقائه نتنياهو: "لدينا تفاهم بشأن سورية. أنا متأكد من أن إسرائيل والرئيس السوري أحمد الشرع سيتوصلان إلى اتفاق. سأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك وأعتقد أنهما سيفعلان".

كما قال نتنياهو بعد الاجتماع إن "من مصلحة إسرائيل الحفاظ على حدود سلمية مع سورية، وحماية الأقلية الدرزية في البلاد".

وقبل اجتماع باريس، عيّن نتنياهو فريق تفاوض جديدا برئاسة سفير إسرائيل لدى واشنطن، الذي يعد أحد المقربين منه شخصيا.

ومن المتوقع أيضا مشاركة مستشاره العسكري رومان غوفمان، الذي تم ترشيحه لقيادة جهاز الاستخبارات (الموساد)، ومستشاره بالوكالة لشؤون الأمن القومي جيل رايش.