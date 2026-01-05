ميانمار تعتزم الإفراج عن 6186 سجيناً

قالت وسائل إعلام رسمية إن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار سيفرج ‌عن 6186 سجيناً بموجب عفو، بمناسبة عيد الاستقلال، بعد أسبوع من بدء الانتخابات العامة متعددة المراحل في البلاد، في وقت وصفت قناة «إم.آر.تي.في» التلفزيونية الرسمية العفو، الذي يشمل 52 أجنبياً، بأنه لفتة إنسانية من أجل الشعب.

كما خفف المجلس العسكري الأحكام الصادرة بحق المدانين على مستوى البلاد بنسبة السُدس، باستثناء المدانين بجرائم خطرة، مثل القتل، والاغتصاب، والإرهاب، والفساد، والجرائم المتعلقة بالأسلحة أو المخدرات، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم الإفراج عن أي ​معتقلين سياسيين.