200 رجل أعمال ورئيس شركة ضمن وفد كوريا الجنوبية إلى الصين

بدأ رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، أمس، زيارة رسمية إلى الصين، تستمر لأربعة أيام، ويأمل أن يتمكن خلالها من تعزيز مساعي السلام في شبه الجزيرة الكورية، بعد ساعات من إجراء كوريا الشمالية تجارب إطلاق صواريخ باليستية، في وقت بدا أن أكثر من 200 من قادة الأعمال الكوريين الجنوبيين يرافقون ميونغ.

ومن المتوقع أن يلتقي ميونغ بالرئيس الصيني، شي جينبينغ، خلال الزيارة، في ثاني لقاء بينهما خلال شهرين فقط، وهي فترة قصيرة بشكل غير معتاد بين اجتماعين، ويقول محللون إن ذلك ​يشير إلى اهتمام الصين الشديد بتعزيز التعاون الاقتصادي والسياحة، ​في وقت تدهورت علاقاتها ​باليابان لأدنى مستوى في سنوات.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني أن أكثر من 200 من قادة الأعمال الكوريين الجنوبيين يرافقون ميونغ، وأظهرت صور نشرتها «وكالة يونهاب الكورية الجنوبية» للأنباء أن من بين شخصيات الوفد رئيس مجلس ‍إدارة شركة سامسونغ للإلكترونيات، جاي واي لي، ورئيس مجلس إدارة «مجموعة إس.كيه»، تشي تاي وون، والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة هيونداي موتور»، إيويسون تشونغ، وقال التلفزيون إن من المتوقع أن يناقش البَلدَان مسائل مثل الاستثمار في سلسلة التوريد والاقتصاد الرقمي والتبادلات الثقافية.