ضربات بريطانية وفرنسية مشتركة ضد تنظيم "داعش" في سورية

أعلنت وزارتا الدفاع البريطانية والفرنسية أن قواتهما شنت مساء السبت ضربات مشتركة على مواقع لتنظيم "داعش" في سورية.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أن قواتها ضربت منشأة "من المرجّح جدا" أن التنظيم يستخدمها "لتخزين أسلحة ومتفجرات" في الجبال الواقعة شمال مدينة تدمر الأثرية في وسط سورية.

وأكد الجيش الفرنسي في بيان أنه نفّذ "ضربات جوية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي" بهدف "منع عودته"، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وأوضح البيان الذي أرفق بمشاهد فيديو توثق الضربات، أنها جاءت في إطار عمليات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأفادت أن طائراتها "استخدمت قنابل بيفواي 4 الموجهة لاستهداف عدة أنفاق تقود إلى المنشأة"، من دون تحديد دور الطائرات الفرنسية.

وأضافت الوزارة البريطانية "يجري حاليا تقييم مفصل، لكن المؤشرات الأولية تُظهر أن الهدف أُصيب بنجاح".

وتابعت "لا يوجد ما يُشير إلى أن هذه الضربة شكلت خطرا على المدنيين، وعادت كل طائراتنا سالمة".

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي في البيان إن الضربة تشكل دليلا على "ريادة المملكة المتحدة والتزامها الوقوف إلى جانب حلفائها للقضاء على أي ظهور لتنظيم داعش وأيديولوجياته الخطيرة والعنيفة في الشرق الأوسط".