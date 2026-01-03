ترامب ينشر صورة لمادورو مكبل اليدين ومعصوب العينين

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، صورة تظهر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مكبل اليدين ومعصوب العينين وهو على متن سفينة أميركية بعد اعتقاله وزوجته في عملية عسكرية.

وأرفق ترامب المنشور عبر منصته تروث سوشال بتعليق جاء فيه "نيكولاس مادورو على متن السفينة الحربية يو أس أس إيوا جيما".

ووضع الرئيس الفنزويلي ما بدا أنها سماعات عازلة للصوت، وارتدى زياً رياضياً رمادي اللون.