ترامب: مادورو نقل إلى سفينة وسيتم إحضاره إلى نيويورك

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إن القوات الأميركية التي ​ألقت ​القبض على ​الرئيس الفنزويلي ‌نيكولاس ‌مادورو اليوم السبت ​لم ​تتكبد سوى بضع إصابات ‍ولم يسقط منها أي قتلى.

وقال ترامب ان نيكولاس مادورو جرى نقله إلى سفينة وسيتم إحضاره إلى نيويورك.



وأضاف إنه تابع بالبث الحي عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي من قبل قوات أميركية خاصة، معتبرا أنها كانت أقرب الى "برنامج تلفزيوني".

وقال ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة فوكس نيوز "شاهدتها حرفيا، كما لو أنني كنت أشاهد برنامجا تلفزيونيا. كان حري بكم أن تروا السرعة، والعنف". وأضاف "لقد شاهدنا كل جانب منها".