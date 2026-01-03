فنزويلا تطالب باجتماع لمجس الأمن لبحث الهجمات الأميركية

طالبت فنزويلا السبت باجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث الهجمات الأميركية على البلاد، بعدما أعلنت واشنطن إلقاء القبض على الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى الخارج.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل على منصة "تلغرام" "بمواجهة العدوان الإجرامي الذي ارتكبته حكومة الولايات المتحدة ضد بلدنا، طلبنا اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الدولي المسؤول عن ضمان احترام القانون الدولي".