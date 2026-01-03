روسيا: العمل العسكري الأميركي في فنزويلا "مقلق جدا ويستحق الإدانة"

دانت روسيا العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا السبت، مشيرة إلى عدم وجود مبرر للهجوم الذي اعتبرت بأنه يعكس هيمنة "العدائية الفكرية" على الدبلوماسية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان "هذا الصباح، نفّذت الولايات المتحدة عدوانا مسلحا على فنزويلا. إنه أمر مقلق جدا ويستحق الإدانة". وأضافت أن "العدائية الفكرية تفوّقت على البراغماتية الجدية".

ولم يأت البيان على ذكر الرئيس نيكولاس مادورو الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه تم إلقاء القبض عليه خلال التحرك العسكري السبت في فنزويلا.

وجاء في البيان الروسي "نؤكد تضامننا مع الشعب الفنزويلي"، مشيرا إلى عدم ورود تقارير عن إصابة مواطنين روس في الضربات الأميركية.

وأيدت الخارجية الروسية "البيان الصادر عن السلطات الفنزويلية وقيادة دول أمريكا اللاتينية بشأن الدعوة العاجلة لعقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وتعد فنزويلا أبرز حليف لروسيا في أميركا الجنوبية.