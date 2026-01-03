سيناتور أميركي: مادورو سوف يواجه اتهامات جنائية في أميركا

قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية يوتا، مايك لي، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرته بأنه سيتم توجيه اتهامات جنائية لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في الولايات المتحدة.

واضاف السناتور الجمهوري مايك لي اليوم السبت إن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغه بأن القوات الأميركية اعتقلت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمحاكمته ​بتهم ​جنائية في ​الولايات المتحدة.

وكتب لي ‌على ‌موقع "إكس" عقب مكالمة هاتفية ​مع ​وزير الخارجية "لا يتوقع (روبيو) أي ‍إجراءات أخرى في فنزويلا حاليا بعد أن أصبح مادورو ‍محتجزا لدى الولايات المتحدة".