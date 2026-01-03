كوبا تدعو إلى تحرك دولي ضد الهجوم على فنزويلا

أدان الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل الهجوم غير القانوني الذي شنته الولايات المتحدة على فنزويلا اليوم السبت، وطالب برد فعل فوري من المجتمع الدولي ضد هذا العمل.

وقال دياز كانيل ،في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "تتعرض منطقتنا الآمنة لهجوم . إنه هجوم ضد الشعب الفنزويلي الشجاع وضد منطقتنا (أميركا الوسطى)،بحسب وكالة برينسا لاتينا الإخبارية.

وكان رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، قد دعا اليوم السبت، إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة الدول الأميركية والأمم المتحدة عقب ما وصفه بـ "هجمات" على العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

واتهمت حكومة فنزويلا الولايات المتحدة بمهاجمة منشآت مدنية وعسكرية في عدة ولايات.