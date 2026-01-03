ترامب يُعلن القبض على مادورو ونقله جواً إلى خارج فنزويلا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أن القوات الأميركية ألقت القبض على الرئيس نيكولاس مادورو بعدما نفّذت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.

وقال ترامب على منصة "تروث سوشال" إن "الولايات المتحدة الأميركية نفّذت بنجاح ضربة واسعة النطاق على فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي أُلقي القبض عليه مع زوجته ونقلا جواً إلى خارج البلاد".

وأوضح ترامب أن العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية، مضيفا أنه سيعقد مؤتمر صحافيا عند الساعة 11,00 صباحا (16,00 بتوقيت غرينتش) في منتجعه مارالاغو في فلوريدا.

يأتي ذلك بع بشن غارات أميركية على مواقع داخل فنزويلا، بما في ذلك منشآت عسكرية، حسبما صرح مسؤولون أميركيون لشبكة سي بي إس نيوز الإخبارية الأميركية اليوم السبت.

ولم تقدم الولايات المتحدة على مثل هذا التدخل المباشر في أميريكا اللاتينية منذ غزو بنما عام ​1989 للإطاحة بالزعيم العسكري مانويل ​نوريغغا.

واتهمت الولايات المتحدة مادورو بإدارة "دولة مخدرات" وتزوير الانتخابات. فيما اتهم الزعيم الفنزويلي، الذي خلف ‍هوجو تشافيز في السلطة عام 2013، واشنطن بالسعي للسيطرة على احتياطيات بلاده النفطية، وهي الأكبر في العالم.