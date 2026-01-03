وسائل إعلام أميركية: الولايات المتحدة تشنّ ضربات عسكرية على فنزويلا

شنّ الجيش الأميركي سلسلة ضربات فجر السبت على العاصمة الفنزويلية كاراكاس، على ما أوردت تقارير إعلامية أميركية نقلاً عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم.

ونقلت شبكتا "سي بي إس نيوز" و"فوكس نيوز" عن مسؤولين من إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تسمّهم تأكيدهم مشاركة القوات الأميركية في العملية.

ولم يعلّق البيت الأبيض ولا البنتاغون بعد على الانفجارات أو التقارير التي تفيد بتحليق طائرات فوق العاصمة الفنزويلية.

من جهتها دعت حكومة فنزويلا في بيان أنصارها إلى النزول إلى الشوارع في اعقاب وقوع انفجارات اليوم السبت.

واتهمت حكومة فنزويلا الولايات المتحدة بمهاجمة منشآت مدنية وعسكرية في عدة ولايات، ولم تصدر تصريحات من واشنطن.

وشوهد دخان يتصاعد من حظيرة طائرات تابعة لقاعدة عسكرية في كاراكاس. كما انقطعت الكهرباء عن منشأة عسكرية أخرى في العاصمة.

وهرع المواطنون في مختلف الأحياء إلى الشوارع. ويمكن رؤية بعضهم من مسافة بعيدة من مناطق مختلفة في كاراكاس.