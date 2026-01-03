مادورو يعلن حالة الطوارئ الوطنية والحكومة تدعو إلى التعبئة

نددت فنزويلا، السبت، بما وصفته بـ"العدوان العسكري الخطير جداً" من جانب الولايات المتحدة، وذلك بعد سماع دوي انفجارات قوية أعقب تحليق طائرات في العاصمة الفنزويلية كراكاس.

وأوضحت حكومة فنزويلا في بيان أن الانفجارات وقعت في أربع مناطق، منها كراكاس، مشيرة إلى أن الرئيس نيكولاس مادورو أعلن حالة الطوارئ الوطنية في البلاد.

كما دعت الحكومة جميع القوى الاجتماعية والسياسية إلى تفعيل خطط التعبئة.

وأوردت شبكة ⁠سي.‌بي.‌إس، عن طريق مراسلتها على منصة إكس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر بشن غارات على مواقع داخل فنزويلا، من بينها منشآت عسكرية.